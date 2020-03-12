Медик рассказал о состоянии бойцов, доставленных в Днепр из-под Песков

10 марта в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гаубиц. Враг подбил грузовик ГАЗ-66 ВСУ.

Шесть бойцов, которых 11 марта доставили в больницу Днепра в результате обстрела россиянами военного автомобиля, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил врач медучреждения Сергей Рыженко.

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По его словам, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения.

Состояние троих оценивают как крайне тяжелое, двое из них – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Все шестеро бойцов требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что 12 марта днепровские волонтеры организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых бойцов, ее сдают в областной станции переливания крови.

Как сообщал УНИАН, утром 10 марта в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гаубиц. Враг подбил грузовик ГАЗ-66 ВСУ.

Как сообщили в штабе ООС, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Позже еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.