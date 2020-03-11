Министр обороны лично поблагодарил бойцов, которые вчера "заставили замолчать" вражеский ПТРК

10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

Министр обороны Украины Андрей Таран лично выразил благодарность бойцам, которые «заставили замолчать» вражеский ПТРК, который вчера обстрелял автомобиль Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии его представления в должности президентом в Киеве.

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«Я сегодня выразил слова благодарности тем военным, которые заставили замолчать ПТРК, который подло вчера выстрелил по нашему автомобилю, в результате которого снова погибли люди», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще один защитник госпитализирован с боевым травмированием.