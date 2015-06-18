Артиллерия боевиков уничтожила три дома в Станице Луганской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, активизация боевых действий и провокации боевиков приводят к тяжелым разрушениям в прифронтовых городах.

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В частности, в результате обстрелов боевиков из СПГ-9 и крупнокалиберных пулеметов были уничтожены три жилых дома на окраинах Станицы Луганской.

«Также на днях российские наемники нагло нарушили Минские договоренности и применили 152-миллиметровую артиллерию и «Град» в районе Новотошковского, что привело к новым разрушениям. Все доказательства преступлений боевиков были переданы наблюдателям из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - отметил Лысенко.