Боевики трижды за ночь пытались прорвать оборону возле Марьинки - штаб АТО

В течение прошлых суток, 17 июня, ситуация в зоне проведения АТО была сложной, но полностью контролируемой подразделениями украинских военных.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Трижды боевики российско-террористических войск пытались прорвать оборону возле Марьинки и на Луганщине. Наши подразделения успешно отразили атаки врага", - говорится в сообщении.

В течение минувших суток наемники 79 раз открывали огонь по позициям украинских войск вдоль всей линии разграничения из всего имеющегося у них арсенала. В частности, применяли запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120, 122 и 152 мм, а также РСЗО «Град».

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"Ночь в зоне проведения АТО также была напряженной. Зафиксировано 35 обстрелов позиций наших войск. В районе Донецка бандиты со 120-мм минометов обстреляли наши позиции близ Химика, Красногоровки и Марьинки", - сообщают в штабе.

Троицкое, которое на Артемовском направлении, дважды было обстреляно из гаубиц калибра 152-мм. В Этом же секторе из минометов разных калибров преступники вели огонь по н.п. Новгородское и Нелеповка.

На всех направлениях на протяжении ночи по позициям сил АТО и инфраструктуре населенных пунктов боевики били из 82-мм минометов, вооружения боевых машин, гранатометов, стрелкового оружия.

Относительно меньше обстрелов было на Луганщине. Однако поздно вечером недалеко от Сокольников произошло боевое столкновение с двумя ДРГ противника. Враг, понеся потери, отступил.