Оккупанты в феврале потеряли на Донбассе 38 боевиков и 5 единиц техники - штаб ООС

Военнослужащие ОС всегда дают адекватный ответ на агрессивные действия бойовикив.

В течение февраля российско-оккупационные войска на Донбассе безвозвратно потеряли в результате боевых действий 38 человек. Еще 44 человека потеряны ранеными и травмированными.

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Соответствующие данные приводит штаб ООС. Кроме того, оккупанты потеряли 5 единиц техники. В частности, повреждена вражеская станция РЭБ.

В штабе отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие ОС всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один - боевое поражение.