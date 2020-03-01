Обострение на Донбассе: почти два десятка обстрелов, двое украинских военных ранены

Боевики обстреляли из ПТРК украинские позиции рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка".

За минувшие сутки, 29 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один - боевое поражение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

В штабе отмечают, что боевики обстреляли из ПТРК украинские позиции рядом с контрольным пунктом въезда-выезда «Марьинка».

С началом этой эпохи, 1 марта, российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм міномету, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 27 февраля в районе ООС от пули снайпера погиб главный сержант Владимир Федченко с позывным «Фэд».