ВСУ уничтожили на Донбассе российского диверсанта (видео)

Террористы в субботу атаковали опорный пункт ВСУ на Луганщине и понесли потери.

Украинские военнослужащие на Донбассе в ночь на субботу, 22 февраля, уничтожили российского диверсанта.

Об этом идет речь в видео на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

"Российская террористическая диверсионно-разведывательная группа вновь попыталась прорваться на позиции наших защитников. Холодноярцы отбили наступление. Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать", - говорится в сообщении.

Бойцы рассказывают, что наемник был одет в форму "российского пикселя" и военные ботинки производства страны-агрессора. При себе он имел автомат, магазины с патронами и гранату РГД-5.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 февраля, ночью, боевики предприняли попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады вблизи высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе, в этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Был захвачен боевик, который скончался от полученных ранений.