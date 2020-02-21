Член комитета ВР по нацбезопасности: атака оккупантов возле Золотого была спланированной

Комитет ВР по нацбезопасности решил, что штаб ООС ежедневно будет информировать его членов о ходе событий на фронте.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил, что штаб операции Объединенных сил ежедневно будет информировать его членов о ходе событий на фронте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания комитета сообщила его член, депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

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«Мы хотели еще раз подробнее услышать от руководства Генерального штаба, от тех людей, которые непосредственно разбираются в военном деле... Мы хотели подробно узнать, что произошло в тот день (18 февраля - УНИАН)», - сказала Верещук и добавила, что её, в частности, интересовало, правдива ли информация, представленная в отчете СММ ОБСЕ.

Также на заседание комитета речь шла о передаче тела погибшего украинского военнослужащего.

«Это была атака врага, она была спланированной», - констатировала Верещук.

В то же время, по её словам, вопросы, которые возникали у членов комитета, требуют еще более детального и углубленного изучения. «Нам было предложено обратиться единолично, то есть в персональном порядке и письменно. Потому что информация является закрытой. Ту информацию, которую спрашивали наши коллеги, она есть, но зачастую содержит гриф «секретно», - пояснила Верещук.

«Мы проголосовали вопрос о том, что с, я так надеюсь, понедельника нас как комитет будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. То есть, объединенный штаб ООС будет персонально информировать нас, каждого члена комитета, что происходит на фронте, чтобы мы имели как можно более полную и объемную информацию», - добавила она.

Верещук объяснила, что это необходимо для того, чтобы не было распространения слухов, ведь враг может использовать это в гибридной информационной войне. «Понятно, что и против нас как против депутатов ведется гибридная информационная война врагом, где используется каждое слово, сказанное, возможно, дефиниция неправильно употребленная, в соответствии с военными уставами или военными теориями ведения войн», - отметила она.

Верещук также добавила, что члены комитета заверили, что атака произошла не на участке разведения.