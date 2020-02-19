Обострение на Донбассе: Комитет ВР по нацбезопасности вызвал министра обороны и представителей Генштаба

Заседание должно состояться сегодня в 14:00.

Сегодня на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приглашены министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины по вопросу Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала член комитета Ирина Верещук.

Читайте такжеПять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне обострения на Донбассе

Она подтвердила, что сегодня на их комитете должен был рассматриваться вопрос относительно Донбасса и последних обстрелов.

На вопрос, кто будет приглашен на заседание, Верещук сообщила: «Представители Генштаба и министр обороны».

На уточнение, должны ли они присутствовать лично, она отметила: «Мы лично просили, чтобы они присутствовали».

Также, по ее словам, на заседании могут присутствовать и военные эксперты.

Заседание должно состояться сегодня в 14:00.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошківське, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили ранения. В рядах оккупационных войск - один погибший и пятеро тяжело раненых.

Впоследствии глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам сказал, что не исключает рассмотрения вопроса относительно ситуации на Донбассе на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.