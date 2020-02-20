Оккупанты из артиллерии разбили часть украинского кладбища на Донбассе (фото)

В результате обстрела повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Оккупационные российские войска ударили из артиллерии калибра 122 миллиметров по украинскому кладбищу в городе Попасная Луганской области.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

«В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище», - говорится в сообщении.

Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации и общепринятых норм морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осудил факт обстрела и обратилась к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указанного факта.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска с начала суток пять раз, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.