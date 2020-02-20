Оккупанты с начала суток пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе - Минобороны

По имеющейся информации, боевых потерь в рядах ВСУ в результате прицельных вражеских обстрелов нет.

Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

«С начала текущих суток, 20 февраля, на линии боевого столкновения зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» Объединенных сил. При этом противник 4 раза нарушил Минские соглашения, применяя минометы», - заявил он.

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По словам Гуцуляка, с 5:50 по защитникам Новомихайлівки оккупанты вели обстрел из миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин, также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты вели огонь от села Луганское Марьинского района.

Кроме того, по данным Минобороны, несколько мин 82-го калибра враг выпустил по защитникам Пищевика. Кроме этого, от Верхнешироковского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения.

Дважды от Сосновского враг сегодня вел минометные обстрелы с калибра 82 мм позиций в районе Павлополя.

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Кроме того, из стрелкового вооружения оккупанты нарушили режим тишины в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел от района Трудовской оккупированного Донецка.

«По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев в результате прицельных вражеских обстрелов нет», - заявил Гуцуляк.