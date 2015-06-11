Порошенко: Активизация террористами боевых действий ставит под угрозу выполнение Минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что активизация боевых действий со стороны Российской Федерации и пророссийских террористических бандформирований на значительном участке фронта ставит под угрозу Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая перед активом Донецкой области.

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"Активизация боевых действий со стороны Российской Федерации и пророссийских террористических бандформирований на значительном участке фронта ставит под угрозу Минские соглашения, на которые возлагались и возлагаются сейчас огромные надежды по налаживанию мирной жизни на Донбассе", - сказал он.