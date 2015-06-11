Боевики перебросили минометы и крупнокалиберную артиллерию в Саханку, Безымянное и Дзержинское

Спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что боевики сосредоточили большое количество минометов и крупнокалиберной артиллерии в Саханке, Безымянном и Дзержинском Новоазовского района Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил во время брифинга.

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Лысенко также отметил, что на Мариупольском направлении враг произвел обстрелы украинских позиций из 152-мм орудий возле поселков Мирное и Бердянское. Также продолжаются тяжелые бои в Широкино.

"В близлежащих населенных пунктах на оккупированной территории - Саханке, Безымянном, Дзержинском - боевики сосредоточили значительные силы минометов и крупнокалиберной артиллерии и активно его применяют", - сообщил он.

Спикер также отметил, что в результате этих обстрелов поселок Широкино, который еще недавно был популярным курортом, превратился в руины.