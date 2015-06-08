Освобожденный из плена боевиков военный: Меня пытали, чтобы выбить нужный рассказ о Марьинке

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Информация озвучена мной на камеры пропагандистских российских журналистов в Донецке была произнесена под угрозой смерти. После двух допросов, избиения, угроз в адрес моей семьи, приложенного пистолета к виску я сказал то, что они хотели...», - сообщил военнослужащий, которого вчера удалось обменять на тела трех боевиков так называемой «ДНР».

Читайте такжеБоевики отпустили бойца 28-й бригады, которого заставили дать пресс-конференцию российским телеканаламОтмечается, что дело с солдатом Романом Мащенко вызвало резонанс из-за пресс-конференции в Донецке, на которой он перед представителями российских СМИ заявил, что якобы подразделения Вооруженных Сил Украины грубо нарушили Минские соглашения и пошли в наступление на позиции боевиков «ДНР». Услышала российская телеаудитория и о якобы больших потерях с украинской стороны, и низком боевом духе в нашей армии.

В ходе пресс-конференции Роман рассказал о трех днях издевательств над ним, о том, что его слова были заранее озвучены боевиками и не отражают реальной картины событий под Марьинкой. Журналисты в Донецке ему задавали заранее заготовленные вопросы и получали на них ответы, которые полностью повторяли ложь российских медиа, и были подготовлены идеологами и пропагандистами так называемой «ДНР».

«Мене катували, щоб вибити потрібну розповідь про Мар’їнку»«Інформація озвучено мною на камери пропагандистських російс... Posted by Прес-центр АТО on Monday, June 8, 2015

Также, во время пресс-конференции в Краматорске журналисты обратили внимание на хорошо заметные снаружи последствия физического и психологического давления на Романа Мащенко со стороны боевиков «ДНР», сообщает пресс-центр АТО.

Читайте такжеВ районе Марьинки были взяты в плен 12 человек, среди которых есть россияне - СМИ«Пиар-комбинация во время пресс-конференции в Донецке при участии украинского солдата была очередной провокацией и попыткой дискредитировать ВСУ и наше государство. Это является очередным подтверждением того, что самопровозглашенные республики на оккупированных территориях Востока Украины систематически нарушают Минские соглашения и регулярно прибегают к новым попыткам продолжения агрессии и оправдания своих преступных действий против суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПостпред Британии в ООН о событиях в Марьинке: сепаратисты провоцировали реакцию УкраиныРанее УНИАН сообщал, что раненный и захваченный в плен террористами "ДНР" при боевых столкновениях 3-4 июня под Марьинкой Донецкой области военнослужащий 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Марченко под пытками был вынужден сделать ряд ложных заявлений о событиях под Марьинкой.