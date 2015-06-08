Опубликованы фото быта и войны бойцов "Правого сектора" в шахте Бутовка (фотогалерея)

На фотографиях показана жизнь и быт военнослужащих в зоне АТО. Во время затишья бойцы "Правого сектора" ухаживают за ранеными, отдыхают и смотрят телевизор.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 8 июня, боевики обстреливали позиции сил АТО из 120-мм минометов в районе Авдеевки, шахты Бутовка и Широкино. Практически вдоль всей линии разграничения боевики активно использовали стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, провоцируя украинских военных.

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Активно обстреливать шахту «Бутовка» боевики начали в начале мая. Тогда незаконные вооруженные формирования в ходе обстрелов позиций украинских войск снова активно использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.