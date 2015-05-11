Боевики ночью обстреляли шахту Бутовка, ТЭС в Счастье и Широкино из минометов
Незаконные вооруженные формирования в ходе обстрелов позиций украинских войск снова активно использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«На Донецком направлении они стреляли из 120 мм минометов по Пескам. А около полуночи там состоялся бой с диверсионно-разведывательной группой бандитов. Захватчики стреляли и по шахте Бутовка», - говорится в сообщении.
В районе Луганска боевики обстреливали украинских военных в Счастье и Крымском, а также стреляли по ТЭС города Счастье. Кроме того, боевики обстреляли из гранатометов Станицу Луганскую.
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«Закончилось и относительное затишье на Артемовском направлении. Из минометов, запрещенных Минскими договоренностями калибров, стреляли по Ленинскому и Майорскому. Противотанковые управляемые ракеты и крупнокалиберные пулеметы бандиты применили в районе Лозового. В многострадальном Широкино снова были слышны разрывы от 120 мм минометов», - сообщает пресс-центр АТО.
Вечером активизировались также беспилотники боевиков. Их было замечено над Широкино, Мариуполем, Володарским, Орловским, Павлополем, Ломакино, Пищевиком, населенным пунктом Мангуш.