Штаб: ситуация в зоне АТО обострилась на Артемовском направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В районе населенных пунктов Семигорье и Первое Мая наемники палили по нашим позициям из ствольной артиллерии калибра 122 мм. В этом же секторе из 120-мм минометов три раза за ночь было обстреляно Ленинское. У Славковичев и Первого Мая по украинским позициям враг бил из танков", - отмечают в штабе.

Также боевики обстреливали позиции сил АТО из 120-мм минометов в районе Опросного, Авдеевки, Шахты Бутовка, что на Донетчине, и Широкиного.

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Практически вдоль всей линии разграничения боевики активно использовали стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, провоцируя украинских военных.

"За ночь в зоне АТО было зафиксировано более 10 пролетов вражеских разведывательных БПЛА. В основном в районе Луганска и на Артемовском направлении", - добавляют в пресс-центре.