Движение автотранспорта от Волновахи до Донецка остается закрытым – ГАИ

В управлении Госавтоинспекции МВД Украины в Донецкой области также сообщили о закрытии движения транспорта из Донецка в город Курахово и в обратном направлении по автодороге Донецк – Запорожье.

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"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее ГАИ перекрывала движение автотранспорта на этих дорогах 3 июня, когда террористы начали активные наступательные действия под Марьинкой Донецкой области.

В результате военного конфликта на востоке Украины движение транспортных средств по территории Донецкой области осуществляется в объезд оккупированных территорий с использованием сети местных дорог.

Ранее Служба автомобильных дорог в Донецкой области разработала два альтернативных маршрута движения транспортных средств в направлении Мариуполя в объезд оккупированных территорий Восточного региона Украины.

По состоянию на середину мая в результате боевых действий в зоне АТО частично оставались заблокированными автомобильные дороги государственного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский, М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, Н-15 Запорожье - Донецк Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь.

С 13 мая транспортное пересечение линии разграничения в Луганской области на оккупированную территорию запрещено для всех видов транспорта.

До принятия данного распоряжения пропуск граждан, транспортных средств и грузов в зоне безопасности вдоль линии боевых столкновений на востоке Украины осуществлялся на пяти определенных дорожных коридорах.