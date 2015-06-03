От Волновахи до Донецка перекрыли движение автотранспорта

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Также закрыто движение из города Донецка в Курахово и обратно по автодороге "Донецк – Запорожье".

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Как отмечается, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня боевики начали наступление около четырех часов утра со стороны Донецка. На данный момент военные без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку.