Снегопад осложнил пересечение линии разграничения в Донецкой области

На участках ответственности оккупационной администрации РФ, по данным украинской стороны СЦКК, остаются нерасчищенными от снега дороги, приближенные к линии разграничения.

Пересечение линии разграничения на участках ответственности оккупационной администрации в Донецкой области затруднено из-за снегопадов.

Об этом украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеВ ОРДЛО боевик убил "коллег" и застрелился – СМИ

«За пределами КПВВ «Марьинка», «Майорск», «Новотроицкое», «Гнутово» остаются нерасчищенными от снега участки дорог, прилегающие к линии разграничения сторон», - подчеркивается в сообщении.

Так, 8 февраля это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ «Марьинка» уже после его закрытия. Для пропуска транспортных средств и граждан решением командующего Объединенными силами работа КПВВ была продлена.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК принимает меры по координации и налаживанию беспрепятственной работы КПВВ.

Украинская сторона СЦКК также обращает внимание населения, что необходимо учитывать погодные условия при планировании поездок через линию разграничения сторон.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля вооруженные формирования РФ на востоке Украины три раза нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ОС не было.