Сутки на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции из артиллерии и минометов

Потерь среди украинских бойцов удалось избежать.

За минувшиие сутки вооруженные формирования РФ на востоке Украины лишь три раза нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ОС не было.

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Как сообщается в утреннем сводке штаба ООС, Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 9 февраля, российские оккупационные войска из 82-мм минометов випустили10 мин по защитникам Лебединского. Потерь нет.

Напомним, 7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.