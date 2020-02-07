Оккупанты на Донбассе из минометов обстреляли позиции подразделений ООС возле Орехового

По украинским защитникам оккупанты выпустили пять снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин из 82-мм минометов.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил неподалеку от Орехово Донецкой области, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. Так, отмечается, по украинским защитникам вблизи Орехово российские оккупанты выпустили 5 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин из 82-мм минометов.

«Учитывая то, что враг в своей привычной манере вел огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением, украинские военные ответный огонь не открывали. В результате обстрела никто из украинских защитников не пострадал. Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме», - говорится в сообщении.