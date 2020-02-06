На Донбассе с начала суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Луганском направлении - Минобороны

Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе с начала суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Луганском направлении.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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Так, с 6.15 противник в течение 20 минут выпустил 15 мин калибра 120 мм по опорным пунктам украинских защитников в районе Орехово, а с 11.35 до 12.05 оккупационные войска вторично начали обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Орехово с использованием запрещенных минометов калибра 120 мм. Противник выпустил 10 мин по этому направлению.

«По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет», - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженные формирования России на Донбассе в течение суток 5 февраля 13 раз нарушили режим перемирия, украинский боец получил боевое поражение.