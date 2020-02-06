Террористы на Донбассе за сутки совершили 13 обстрелов: украинский боец получил боевое поражение

С началом текущих суток в зоне боевых действий также неспокойно.

Вооруженные формирования России на Донбассе в течение суток 5 февраля 13 раз нарушили режим перемирия.

Как сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке, противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы осуществили девять обстрелов. Еще четыре зафиксировано в зоне ответственности ОТГ "Север".

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Как уточняют в штабе, за прошедшие сутки на Донбассе получил боевое поражение украинский военнослужащий.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в разведке рассказали о поставках Россией в ОРДЛО новой партии вооружения на прошлой неделе.