Ситуация вдоль линии разграничения напряженная, Авдеевку вчера обстреляли из артиллерии - пресс-центр АТО
Вчера вечером боевики продолжали обстреливать позиции украинских военных из разного оружия, в том числе из артиллерии.
"Под огонь артиллерии и минометов различных калибров, пулеметов и другого оружия, попали Опытное, Авдеевка, Пески, шахта Бутовка, Карловка, Старогнатовка", - сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.
Непосредственно по Авдеевке боевики вели огонь из танков, зенитных установок, артиллерии, минометов и гранатометов.
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На Луганском направлении боевики вели огонь по Счастью, Трехизбенке, Сокольниках и Станице Луганской из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, боевики снова обстреливали Широкино - из стрелкового оружия, гранатометов и снайперских винтовок.
"На Артемовском направлении велся огонь из крупнокалиберных пулеметов по Кирово и Ленинскому", - отметили также в пресс-центре.
Кроме того, сообщается о вражеских беспилотниках в районе населенных пунктов Мангуш, Широкино, Чермалык и Ялта.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что боевики открыли минометный огонь по Авдеевке, ранен подросток.