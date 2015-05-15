Ситуация вдоль линии разграничения напряженная, Авдеевку вчера обстреляли из артиллерии - пресс-центр АТО

"Под огонь артиллерии и минометов различных калибров, пулеметов и другого оружия, попали Опытное, Авдеевка, Пески, шахта Бутовка, Карловка, Старогнатовка", - сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

Непосредственно по Авдеевке боевики вели огонь из танков, зенитных установок, артиллерии, минометов и гранатометов.

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На Луганском направлении боевики вели огонь по Счастью, Трехизбенке, Сокольниках и Станице Луганской из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики снова обстреливали Широкино - из стрелкового оружия, гранатометов и снайперских винтовок.

"На Артемовском направлении велся огонь из крупнокалиберных пулеметов по Кирово и Ленинскому", - отметили также в пресс-центре.

Кроме того, сообщается о вражеских беспилотниках в районе населенных пунктов Мангуш, Широкино, Чермалык и Ялта.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что боевики открыли минометный огонь по Авдеевке, ранен подросток.