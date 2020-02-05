"Решительное контрнаступление": в Генштабе рассказали об учениях на севере Украины с необычным финалом (фото)

За основу легенды учений военные взяли реальные ситуации, которые постоянно случаются в зоне боевых действий на Донбассе.

На севере Украины пришли батальонные тактические учения по отражению атаки условного противника и перехода в контрнаступление с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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«4 февраля на севере Украины прошла заключительная фаза батальонных тактических учений с боевой стрельбой», - говорится в сообщении.

За основу легенды военные взяли реальные ситуации, которые постоянно случаются в зоне боевых действий на Донбассе: «Пехотное подразделение ведет оборону вверенного участка, противник пытается ее прорвать, и, получив отпор, откатывается на прежние позиции. Но нынешние учения отличались другим, чем обычно, финалом. Отбившись, наши подразделения переходят в решительное контрнаступление и отбрасывают врага из его предыдущих позиций».

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский отметил успешность проведенных учений.

«Мы делаем выводы. Отрабатываем актуальные на линии соприкосновения темы. Также. Вы это видели. Учения начались с действий групп снайперов, которые достаточно эффективно поразили цели противника и обеспечили начало ведения боевых действий самой бригадой», - сказал Сирский.

Во время учений были привлечены артиллерия, танки и пехота.

Командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Гараз заверил в готовности подразделения вести активные боевые действия. «Даже в Москве хорошо знают про нашу бригаду. Часть является одной из самых боеспособных в ВСУ именно потому, что мы тщательно подходим к отбору личного состава и чрезвычайно ответственно относимся к собственному профессиональному и моральному уровню», - подчеркнул Гараз.