"Надели наручники, зашли в квартиру": бывшая пленная боевиков рассказала о задержании и жизни после освобождения (видео)

Возвращаться на Донбасс женщина не планирует и хочет обустроиться в Киеве.

Дончанка Лариса Багненко, которую в конце 2019 года освободили из плена пророссийских боевиков, рассказала о планах начать новую жизнь на территории, подконтрольной украинской власти.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас она проходит реабилитацию в санатории "Лесная поляна" под Киевом. Несмотря на освобождение, женщина до сих пор не смогла встретиться со своей дочерью, которая находится в Донецкой области.

В плену террористов женщина пробыла девять месяцев. Работая в одной из больниц города, она стала "подозреваемой в шпионаже в пользу Украины". После этого ее задержали - прямо посреди улицы схватили сразу четыре боевика.

"Надели на меня наручники, зашли ко мне в квартиру. Ребенок ждал маму с работы с чем-то вкусным, а тут увидел такую картину", - рассказала бывшая пленная.

Лариса рассказывает, что боевикам удалось быстро ее "сломать" и заставить признаться в том, чего не совершала.

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После освобождения в декабре главным вопросом стала необходимость забрать десятилетнюю дочь из оккупированного Донецка. Поехать туда женщина не могла, поэтому для вывоза девочки с оккупированной территории организовали целую спецоперацию - родственники перевезли Маргариту через блокпост боевиков, а в Украине ее встретила бабушка и увезла в Селидово - городок на Донетчине. Однако встретиться матери и дочери до сих пор не удалось из-за отсутствия жилья, потому что живет женщина в санатории, а обещанную компенсацию от государства до сих пор не получила.

На Донбасс она возвращаться не собирается, а планирует арендовать жилье и обустроиться в столице.