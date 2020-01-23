Оккупанты на Донбассе восемь раз обстреливали позиции ВСУ

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе с начала суток оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, ранен один украинский боец.

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Как сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов позиций Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку от Талаковки, Опытного, Красногоровки и Широкино.

Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета и рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

В течение минувших суток, 22 января, вооруженные формирования РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.