Ситуация в зоне проведения АТО продолжает оставаться напряженной – пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

«Населенный пункт Счастье, что на Луганщине, российские наемники обстреляли из стрелкового оружия.

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На Донецком направлении российско-террористические войска вели огонь по Пескам и Опытном. Били из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. По населенному пункту Марьинка террористы вели огонь из стрелкового оружия». В сообщении также отмечается, что рядом с деревней Славное военнослужащие ВСУ отразили нападение диверсионной разведывательной группы противника.

По населенному пункту Широкая Балка, что на Артемовском направлении бандиты стреляли из стрелкового оружия. Кроме того, здесь работал вражеский снайпер.

Боевики продолжали обстреливать Широкино, что на Мариупольском направлении. «Били со 120-мм и 82-мм минометов. Также российские террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

А также пресс-центр АТО подчеркивает, что беспилотные летательные аппараты захватчиков с 06.00 часов утра были зафиксированы в небе по направлениям населенных пунктов Брянка - Попасное и Золотое – Попасное.