Полк "Азов" сообщает о боях в Широкино
14:23, 31 мая 2015Война
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В данный момент в Широкино продолжаются боевые действия, боевики обстреливают позиции украинских военных из стрелкового оружия.
Несмотря на праздник, ситуация возле Широкино сложная / facebook.com/ato.news
Об этом рассказал пресс-секретарь полка "Азов" Александр Алферов, сообщает 112.ua.
"На данный момент мы наблюдаем снова обстрелы из стрелкового оружия ... Покоя сегодня нет", - рассказал Алферов.
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При этом спикер полка отметил, что, несмотря на праздник, ситуация сложная.
"Террористы продолжают обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Поэтому ситуация, несмотря на праздник, напряженная", - резюмировал он.
Как сообщал УНИАН, ожесточенные бои идут в настоящее время возле Трехизбенки Луганской области.
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