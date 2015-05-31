Полк "Азов" сообщает о боях в Широкино

14:23, 31 мая 2015
Война
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В данный момент в Широкино продолжаются боевые действия, боевики обстреливают позиции украинских военных из стрелкового оружия.

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Об этом рассказал пресс-секретарь полка "Азов" Александр Алферов, сообщает 112.ua.

"На данный момент мы наблюдаем снова обстрелы из стрелкового оружия ... Покоя сегодня нет", - рассказал Алферов.

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При этом спикер полка отметил, что, несмотря на праздник, ситуация сложная.

"Террористы продолжают обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Поэтому ситуация, несмотря на праздник, напряженная", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ожесточенные бои идут в настоящее время возле Трехизбенки Луганской области.

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