Офицер рассказал о доказательства поставок Россией военной техники на Донбасс

Россияне стирают номер и серию боевого изделия.

Военный журналист, полковник Владислав Селезнев заявил, что, несмотря на уничтожение опознавательных знаков на танках и бронетехнике вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в войне на Донбассе, их принадлежность стране-агрессору можно доказать.

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"Есть номер и серия боевого изделия, которые наносятся на основные узлы и детали бронемашин", – сказал он «Обозревателю».

По словам эксперта, "легендируется не только военный персонал вооруженных сил Российской Федерации, выполняющий задачи на территории Донецкой и Луганской областей. Точно так же легендируется и военная техника. Стираются метки, которые могут указывать на принадлежность боевых машин вооруженных сил РФ, наносятся другие отметки".

Вместе с тем эксперт заверил, что определить принадлежность танков и бронетехники Российской Федерации можно, даже не изучая их узлы и детали. В частности, косвенным доказательством может служить и тот факт, что на вооружении у "бывших шахтеров" террористов "ДНР" и "ЛНР", – которые, как утверждает российская пропаганда, "откопали бронетехнику в шахтах", являются новейшие образцы вооружений РФ.