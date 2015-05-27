За сутки в зоне АТО погиб один военный, 8 получили ранения
13:17, 27 мая 2015Война
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В минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще 8 наших собратьев получили ранения", - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, с 18.00 часов 26 мая и до 6.00 утра 27 захватчики продолжали обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях.
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