За сутки в зоне АТО погиб один военный, 8 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще 8 наших собратьев получили ранения", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, с 18.00 часов 26 мая и до 6.00 утра 27 захватчики продолжали обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях.