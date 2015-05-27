За ночь боевики обстреляли более 10 населенных пунктов на всех направлениях зоны АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, на Донецком направлении боевики из минометов обстреливали Пески, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Марьинку.

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В то же время, как отмечается, на Артемовском направлении из противотанковых управляемых ракетных комплексов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия бандиты вели огонь по Кирово, Ленинскому, Золотому, Богуславскому, Лозовому. Попасную почти час обстреливали самоходные артиллерийские установки. В районе Ленинского и Нелеповки около полуночи произошло боевое столкновение.

По данным пресс-центра, на Луганском направлении – танк, гранатометы и минометы боевиков обстреливали Счастье. Не прекращали огонь захватчики и по Станице Луганской, Крымскому, Сокольникам, используя кроме вышеуказанного еще и вооружение БМП, зенитных установок, и стрелковое оружие.

Согласно сообщению, на Мариупольском направлении боевики из самоходных артиллерийский установок, гранатометов и минометов били по Широкино. Из стрелкового оружия обстреляли Павлополь. После 00.00 часов на Мариупольском направлении было тихо.

БПЛА российско-террористических захватчиков были замечены в районе Мариуполя, а также по маршрутам Донецкий – Крымское, Трехизбенка – Старый Айдар, Мелова Гора – Счастье.