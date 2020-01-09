Боевики в очередной раз не пропустили патруль миссии ОБСЕ на оккупированную территорию через блокпост

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) считает, что оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей сосредоточение, передвижение или подготовку своих войск.

Подконтрольные России боевики в очередной раз не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через свой блокпост возле села Верхнешироковское на юге Донецкой области на временно оккупированную территорию.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

«По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 года, представители вооруженных формирований Российской Федерации" снова отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области», - отмечается в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК добавила, что через этот блокпост осуществляется проезд в район, в котором, согласно пункту 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года, запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

"На блокпосту возле населенного пункта Верхнешироковское с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями миссии зафиксировано 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей миссии в указанный район. Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отмечается в заметке.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимости препятствования деятельности СММ ОБСЕ.