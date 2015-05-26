Россия копает рвы на границе с Украиной, чтобы боевики не возвращались на танках - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«РФ не просто строит фортификационные сооружения вдоль границы с Украиной, там уже давно находятся около 40 тысяч как военнослужащих регулярных вооруженных сил РФ, так и внутренних войск Министерства внутренних дел России. Кроме этого, принято решение о возведении фортификационных сооружений для того, чтобы боевики в случае своего желания вернуться обратно на территорию РФ не воспользовались этой возможностью», - отметил он.

«Фортификационные сооружения возводятся на случай, если боевики захотят на боевой технике, которая свободно заходит на территорию Украину, спокойно выйти оттуда. То есть она (техника - УНИАН) выехать не сможет и будет заблокирована», - добавил Лысенко.

Читайте такжеРоссийская власть вербует, вооружает и перебрасывает боевиков на Донбасс – доклад Немцова«Это очень четкий сигнал для тех наемников, которые сейчас находятся на Донбассе, если они уже сюда (на Донбасс - УНИАН) приехали, то отсюда они уже не смогут выехать», - считает представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО.

Он отметил, что наемники смогут вернуться из Донбасса на территории России «уже неживыми».

Как сообщал УНИАН, «Российская газета» со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ РФ заявляла, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и построили 40 км заграждений на границе с Донбассом, восторженным пророссийскими боевиками.

По данным ФСБ, с начала 2015 года пограничники в Ростовской области прекратили более 60 попыток ввоза в Россию оружия и боеприпасов. Изъято более 40 единиц стрелкового оружия, около 6 тыс. единиц боеприпасов, более 200 гранат, 100 снарядов и более 30 мин. Задержано более 130 нарушителей границы.

26 марта президент России Владимир Путин потребовал от ФСБ не допускать возвращения в РФ россиян, которые воюют в горячих точках.

"Вы знаете, что выходцы из России и других стран СНГ проходят «обкатку» в ряде так называемых горячих точек, в том числе в рядах так называемой «Исламского государства», на территории Сирии и ряда других стран, и потом могут быть использованы против нас, против России и наших соседей", - сказал Путин.

Также Путин потребовал от ФСБ уделить особое внимание российско-украинской границы и выявлять тех, кто принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.