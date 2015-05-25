Россия отгородилась от "ДНР" и "ЛНР" 100-километровым рвом

Как пишет Новое Время со ссылкой на Российскую газету и региональное пограничное управление ФСБ России, инженерное укрепление государственной границы РФ проводится для обеспечения стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия.

Кроме того, сообщается, что с начала года в Ростовской области российские пограничники пресекли более 60 попыток перемещения через границу оружия и боеприпасов. Также из незаконного оборота изъято более 40 единиц огнестрельного оружия, около шести тысяч боеприпасов, более 200 гранат, 100 снарядов и свыше 30 мин.

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Также российские пограничники сообщили о задержании более 130 нарушителей режима границы и около 300 нарушителей пограничного режима. Пограничники пять раз применяли оружие для пресечения противоправных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинско-российская граница к концу 2018 года будет оснащена электронными системами защиты, которые предусматривают идентификацию врага с воздуха и на земле, в том числе с помощью беспилотников.