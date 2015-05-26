Под Мариуполем военные уничтожили КамАЗ боевиков с пехотой и боеприпасами - Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший командир батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко.

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"Продолжаются обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения. Ночью ранен боец батальона Донбасс с позывным "Валет". В ответ подавляются огневые точки противника. Сегодня противотанковым взводом батальона Донбасс уничтожен КамАЗ с боеприпасами и пехоты российских оккупантов. На дороге все заволокло дымом, в рации сплошные маты, истеричное "О-канье, А-канье", - говорится в сообщении.

По данным Семенченко, после каждого ответного удара оккупанты "запрашивают" перемирие.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 мая, в бою под Мариуполем погиб военный, еще двое ранены.