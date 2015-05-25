В бою под Мариуполем погиб военный, еще двое ранены - батальон "Донбасс"

Об этом сообщает пресс-служба батальона специального назначения Национальной гвардии "Донбасс" в Facebook.

"Вчера весь вечер и полночи продолжался ожесточенный бой в Широкино. Батальон "Донбасс" удержал занятые позиции ценой жизни одного бойца. Еще двое ранены", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО из танков и артиллерии запрещенных калибров

Отмечается, что "российские оккупанты стреляли из артиллерии, минометов, гранатометов. Наши отбили атаки врага, уничтожив большое количество техники противника и его живой силы".

"В результате вчерашних боев ранили бойцов с позывными "Скай" и "Окунь". У "Ская" серьезные раны, много ударов, ему сильно раздробило пятку, кость, возможна ампутация стопы. Врачи делают все, чтобы спасти ногу. "Окунь" получил легкую контузию, многочисленные раны и ушибы", - сообщает пресс-служба батальона.