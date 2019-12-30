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На Донбассе по позициям украинских военных стреляли снайперы, один боец ранен

20:14, 30 декабря 2019
Война
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REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в вечерней сводке.

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Оба обстрела зафиксированы возле населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска 7 раз применяли различные образцы пехотного вооружения по позициям наших защитников. Боевых потерь в результате прицельного огня противника среди наших воинов не было.

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