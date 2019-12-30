На Донбассе по позициям украинских военных стреляли снайперы, один боец ранен

Обстрелы зафиксированы возле населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

Сегодня позиции Объединенных сил два раза обстреливали снайперы боевиков, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок", - говорится в вечерней сводке.

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Оба обстрела зафиксированы возле населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 29 декабря, российско-оккупационные войска 7 раз применяли различные образцы пехотного вооружения по позициям наших защитников. Боевых потерь в результате прицельного огня противника среди наших воинов не было.