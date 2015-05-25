На Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО из танков и артиллерии запрещенных калибров

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, с 24 на 25 мая на Донецком направлении с вооружения танков, минометов и артиллерии запрещенных калибров захватчики вели огонь по Опитному, Пескам, шахте Бутовка, Каменке, Верхнеторецкому, Авдеевке, Гранитному, Березовой, Тарамчуку.

На Луганском – по Сокольникам, Станице Луганской и Счастью.

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Закончилось относительное перемирие и на Мариупольском направлении. Преступники из минометов, самоходных артиллерийских установок, гранатометов и стрелкового оружия почти беспрерывно обстреливали Широкино. В районе Гнутового произошло боевое столкновение, которое, правда, длилось не долго. Нарвавшись на плотный огонь, диверсионная группа преступников отступила.

На Артемовском направлении было спокойнее всего. Неподалеку от Славковичей в нашу сторону стрелял снайпер. А ночью вражеские минометы дважды обстреляли Богуславское.

Беспилотники российско-террористических войск было замечено в небе по маршрутам Мариуполь – Мангуш, Мариуполь – Володарское, Троицкое – Новоселовка, Передельск – Раивка, Дебальцево –Троицкое а также в районе населенного пункта Каменка.