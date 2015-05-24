Боевики возобновили обстрелы из запрещенного оружия на Мариупольском направлении

В воскресенье боевики возобновили обстрелы на Мариупольском направлении, с применением минометов запрещенных калибров они вели огонь по Чермалыку.

Об этом сообщили в штабе АТО.

«В течение трех часов бандиты не прекращали огонь по Широкиному, обстреливая населенный пункт из противотанковых управляемых ракет и 122-мм артиллерии. Также там работал снайпер», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружиеНа Донецком направлении из тех же видов вооружения, а также пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Пескам, Опытному, Авдеевке и шахте Бутовка.

На Артемовском – из минометов в течение 20 минут обстреливали Кирово.

На Луганском направлении день впервые выдался спокойным.

Беспилотники террористов были дважды замечены в районе Мариуполя, добавили в штабе.