За сутки в зоне АТО зафиксированы 32 вражеских беспилотника, еще один возле Крыма - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

Представитель АП отметил, что незаконные вооруженные формирования в последние дни активизировали воздушную разведку.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО зафиксировали рекордное количество беспилотников террористов"В целом в течение суток в пределах Донецкой и Луганской областей зафиксировано 32 пролета беспилотных летательных аппаратов боевиков", - подчеркнул Мотузяник.

Также он сообщил , что "один летательный аппарат, который пересек административную границу между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, пограничный наряд обнаружил на участке Бердянского отряда".