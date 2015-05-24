За сутки в зоне АТО зафиксированы 32 вражеских беспилотника, еще один возле Крыма - АП
За прошедшие сутки украинскими военными зафиксированы 32 пролета беспилотных летательных аппаратов боевиков в зоне проведения антитеррористической операции и один – вблизи оккупированного Россией Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
Представитель АП отметил, что незаконные вооруженные формирования в последние дни активизировали воздушную разведку.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО зафиксировали рекордное количество беспилотников террористов"В целом в течение суток в пределах Донецкой и Луганской областей зафиксировано 32 пролета беспилотных летательных аппаратов боевиков", - подчеркнул Мотузяник.
Также он сообщил , что "один летательный аппарат, который пересек административную границу между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, пограничный наряд обнаружил на участке Бердянского отряда".