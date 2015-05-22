Amnesty International призывает ООН срочно посетить места содержания пленных в Украине

Amnesty International призывает ООН срочно направить миссию в Украину для посещения мест содержания пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

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“Amnesty International призывает соответствующие учреждения ООН и экспертов командировать срочную миссию в Украину, чтобы посетить все места содержания пленных в связи с конфликтом, в том числе неофициальные места содержания под стражей. Среди таких учреждений должны быть: Подкомитет по недопущению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство наказаний, Рабочая группа по произвольным задержаниям и насильственным исчезновениям, Специальный докладчик по вопросам пыток”, - сказал Кривошеев.