Боевики вывозят пленных в Крым - волонтер

Об этом в эфире 5 канала сообщил волонтер Виктор Майстренко.

"Пленные – это одна из карт в колоде Путина, которую используют конкретно в информационной войне. Для чего задерживают? Идут звонки родителям в этот момент с призывами к выступлению против украинской власти", – заявил Майстренко.

Читайте такжеAmnesty International требует расследовать казни и пытки украинских военных"Между Донбассом и Крымом у них есть налаженные пути сообщения. Тех же пленных берут в Горловке, вывозят в Крым, из Крыма возвращают – ротация пленных происходит на Донбассе постоянно. То есть их с места на место передвигают. Это делается, во-первых – чтобы не было учёта, сколько всего пленных у них находится", - добавил он.

Ранее, 8 апреля, в СБУ заявили, что из плена боевиков освобождено 2,5 тысячи украинских военнопленных, остаются у террористов около 400 военнослужащих.