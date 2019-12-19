На Донбассе сегодня вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован вблизи населенного пункта Троицкое.

На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Читайте такжеБоевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный ранен

"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сводке.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов сегодня потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что ситуация на всех трех участках разведения сил и средств остается стабильной.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 3906 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно по обе стороны дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - сообщает пресс-центр.