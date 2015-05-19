С начала года армия получили более 700 единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны полковник Виктория Кушнир. "С начала года в Вооруженные силы Украины поступило более 700 единиц вооружения и военной техники и около 200 тыс. боеприпасов", - сказала она.

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По словам Виктории Кушнир, принято на вооружение 5 образцов вооружения и военной техники, среди них военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, боевой и учебно-боевой самолеты типа Су-25, учебно-тренировочный самолет Л-39М, комбинированные устройства выброса ложных целей для средств авиации и радиорелейные станции.

Вместе с тем, отметила она, продолжается работа по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники. На сегодняшний день военные восстановили около 24 тыс. вооружения и военной техники сухопутных войск и 452 единицы воздушных сил ВСУ.