Стали известны новые подробности задержания российских спецназовцев (видео)

Как сообщил политик в своем блоге на сайте "Обозреватель", 16 мая в 14:30 в районе опорного пункта "Фасад" (это правый берег реки Северский Донец, противоположный от Счастья и наших основных позиций,) во время несения службы на посту мл. сержант Евгений З. (позывной ­ Жук) услышал звук выстрелов и короткий вскрик. Выглянув в траншею, Жук обнаружил своего сослуживца, мл. сержанта Вадима Пугачева, неподвижно лежащего в траншее вниз головой. Затем, услышав отчетливый топот ног в зарослях, приблизительно в 40 метрах от траншеи, открыл автоматный огонь в направлении бегущих.

"Как позже он рассказывал сотоварищам, по вскрику понял, что ранил одного из убегающих. После этого, вызвав подкрепление, пытался оказать медпомощь Пугачеву, который, как оказалось впоследствии, получил 6 огнестрельных ранений, не совместимых с жизнью. Затем прибыли бойцы родной Евгению 5-той роты, а также - отдельной разведроты 92 ОМБр, после чего и были задержаны российские лазутчики", - отметил Филатов.

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Кроме того, нардеп уточнил, что боец с позывным "Жук" прикомандирован к ремроте 92-й бригады, а на опорный пункт "Фасад" пошел служить добровольцем.

По словам лейтенанта Богдана К. (позывной "Рекс", командир взвода отдельной разведроты 92 ОМБр), он прибыл на место столкновения совместно с командиром бригады полковником Виктором Н. и группой разведчиков. Они обнаружили, разоружили раненых бойцов противника и, оказав им первую медицинскую помощь, направили их под охраной в полевой военный госпиталь, расположенный в Счастье.

Пленные при задержании сопротивления не оказывали, вели себя достойно, по форме. Они, согласно правилам Конвенции об обращении с военнопленными, представились военнослужащими 3 бригады спецназа ГРУ ГШ РФ.

"Узнав от пленных, что с ними был еще третий военнослужащий, который сбежал, группа под командованием комбрига организовал поиск и преследование этого третьего диверсанта, однако поиски не увенчались успехом, поскольку ребята попали под минометный обстрел со стороны позиций противника.

В результате ранен один военнослужащий разведроты (позывной "Ольха") и двое бойцов батальона "Айдар".

Бойцы "Айдара" присоединились к поисковой группе уже после плена российских военнослужащих и до этого момента никакого участия в операции не принимали.

Также врач "Айдара" Григорий Максимец рассказал подробности доставки пленных в госпиталь.