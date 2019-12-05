ООС: боевики трижды обстреливали военных

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" российские оккупационные войска провели 2 обстрелы неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

1 вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", возле Широкиного, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности.