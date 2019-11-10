Сегодня в результате обстрелов получили травмы четверо украинских бойцов

С начала текущих суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получили травмы четверо украинских военнослужащих.

Как говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», три - в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

«На протяжении текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение», - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: вблизи Станицы Луганской, Золотого, а также Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября.

9 ноября началось разведение сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. По данным пресс-центра штаба ООС, разведение будет проходить в течение трех дней.

С этого участка разведения отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия, сообщили в штабе.

Богдановка находится под контролем украинских войск, в этом селе проживают всего 7 гражданских лиц. Петровское - под контролем оккупационных войск.