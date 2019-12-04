цей матеріал доступний українською

В ГПУ думают, как расследовать военные преступления: разрабатывают стратегию

12:33, 04 декабря 2019
Война
32 0
В ГПУ разрабатывают стратегию расследования преступлений на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время визита в Луганскую область, передает пресс-служба ГПУ.

По его словам, этот документ должен стать пошаговой инструкцией для правоохранительных органов при расследовании в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории.

"Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирования военных преступлений", - пояснил заместитель генпрокурора.

Читайте такжеВ Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса

Во время визита также обсудили вопрос наработки законодательства о переходном правосудии, формирование реестра пострадавших лиц и объектов недвижимости во время боевых действий, а также так называемую паспортизацию Россией оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНИАН, на оккупированный Донбасс прибыл российский спецназ для испытания нового вооружения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #Донбасс#Генпрокуратура#преступления