В ГПУ думают, как расследовать военные преступления: разрабатывают стратегию

По словам заместителя генпрокурора, документ должен стать пошаговой инструкцией для правоохранителей.

Генеральная прокуратура Украины разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время визита в Луганскую область, передает пресс-служба ГПУ.

По его словам, этот документ должен стать пошаговой инструкцией для правоохранительных органов при расследовании в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории.

"Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирования военных преступлений", - пояснил заместитель генпрокурора.

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Во время визита также обсудили вопрос наработки законодательства о переходном правосудии, формирование реестра пострадавших лиц и объектов недвижимости во время боевых действий, а также так называемую паспортизацию Россией оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНИАН, на оккупированный Донбасс прибыл российский спецназ для испытания нового вооружения.